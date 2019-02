Vallourec sucht Käufer für Werk in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Stahlrohrhersteller Vallourec will sich von einem seiner vier Werke in Nordrhein-Westfalen trennen. Derzeit werde ein Käufer für das Röhrenwerk in Düsseldorf-Reisholz gesucht, teilte das Unternehmen am Montag mit. In dem Werk werden Rohre für den konventionellen Kraftwerksbau hergestellt. Dieser Markt gehe seit Jahren zurück, zudem wachse die Konkurrenz aus China. Vallourec will sich künftig auf Rohre für den Öl- und Gasbereich sowie die Industrie konzentrieren.

Von dpa