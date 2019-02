Grimme-Institut gibt Preisträger 2019 bekannt

Essen (dpa/lnw) - Das Grimme-Institut gibt heute bekannt, wer in diesem Jahr einen Grimme-Preis für vorbildliches Fernsehen bekommt. 72 Produktionen waren in der Endauswahl um einen der bis zu 16 Preise. Vier Auswahlkommissionen hatten die Produktionen in den Kategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung sowie Kinder & Jugend aus mehr als 850 Vorschlägen ausgewählt. Die Preise für herausragende TV-Produktionen werden am 5. April im Theater Marl zum 55. Mal verliehen. Die Gala wird von Dunja Hayali moderiert.

Von dpa