Sondersitzung im NRW-Landtag zu Polizeiskandal von Lügde

Düsseldorf/Hannover (dpa) - Der Missbrauchs- und Polizeiskandal von Lügde mit mindestens 31 betroffenen Kindern wird nun in den Landtagen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Thema. Auf Antrag von SPD und Grünen kommt der NRW-Innenausschuss heute in Düsseldorf zusammen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) soll das Gremium über den neuesten Stand der Ermittlungen informieren. In der vergangenen Woche hatte er bekanntgegeben, dass bei der Kreispolizei in Detmold Beweismittel für den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz im lippischen Lügde verschwunden sind. Am Donnerstag befasst sich der niedersächsische Landtag auf Wunsch von CDU und Grünen mit dem Skandal.

Von dpa