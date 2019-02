Deutsches Fußballmuseum: Mehr als 200 000 Besucher jährlich

In der Dauerausstellung zeigt das Museum die Geschichte des deutschen Fußballs anhand von mehr als 1600 Exponaten, 25 Stunden Filmmaterial sowie zahlreichen Mitmach-Stationen. Zu den Osterferien erweitert das Museum sein Angebot mit der Eröffnung der Hall of Fame des deutschen Fußballs, einer multimedialen Bundesliga-Show und einer 3D-Kino-Inszenierung mit Nationalspieler Leroy Sané in der Hauptrolle.