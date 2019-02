Angeklagte gesteht Tötung von Ehemann: Bewährungsstrafe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die Tötung ihres Ehemanns durch einen Messerstich in den Bauch ist eine 60-Jährige in Düsseldorf zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht sprach sie wegen Körperverletzung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall schuldig. Es habe sich um ein unglückliches Streitgeschehen gehandelt. Die Angeklagte habe ihren Ehemann nicht töten wollen.

Von dpa