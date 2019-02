Bahnstrecke bei Moers nach Güterzug-Unfall länger gesperrt

Moers (dpa/lnw) - Nach dem Güterzug-Unfall mit Gefahrgut-Waggons in Moers bleibt die Bahnstrecke zwischen Duisburg-Rheinhausen und Moers noch für längere Zeit gesperrt. Weil an einem entgleisten Waggon die Räder beschädigt seien und Ersatzteile benötigt würden, konnte der Waggon noch nicht zurück auf das Gleis gestellt werden, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Der Waggon könne voraussichtlich frühestens Mittwochfrüh auf die Schienen gesetzt werden. Gleichzeitig würden auch das Gleis und die Oberleitung repariert. «Die Schäden hier sind erheblich», sagte eine Bahnsprecherin. Diese Instandsetzungsarbeiten würden voraussichtlich bis Ende nächster Woche dauern.

Von dpa