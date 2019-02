Entgleiste Waggons nach Unfall in Güterbahnhof transportiert

Moers (dpa/lnw) - Zwei Tage nach dem Unfall eines Güterzuges ist der verunglückte Zug in der Nacht zum Donnerstag in den Güterbahnhof in Moers transportiert worden. «Die Strecke ist jetzt freigeräumt», sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in den frühen Morgenstunden. Zuvor musste der letzte der entgleisten Gefahrgut-Waggons wieder auf die Schienen gestellt werden. Danach wurden alle Waggons bei Schritttempo in den etwa 300 bis 400 Meter entfernten Güterbahnhof gebracht. Da bei dem Unfall auch die Oberleitung beschädigt wurde, bleibt die Strecke weiterhin gesperrt. Am Donnerstag sollten Fachleute die freigelegte Unfallstelle begutachten und das Ausmaß der notwendigen Reparaturen einschätzen.

Von dpa