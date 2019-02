Nach Güterzug-Unfall gehen Bergungsarbeiten weiter

Moers (dpa/lnw) - Nach einem Güterzug-Unfall in Moers haben am Mittwoch die Fahrgestellarbeiten an dem letzten entgleisten Gefahrgut-Waggon begonnen. Das beschädigte Drehgestell und der Radsatz würden ausgetauscht und der Waggon damit wieder rollfähig gemacht, teilte eine Bahnsprecherin am Mittwoch mit: «Wenn alles gut läuft, soll das heute abgeschlossen werden.» Erst dann könne der ganze Zug abtransportiert werden. Eine Sperrung der nahe liegenden A40 sei nach Einschätzung der Feuerwehr nicht notwendig.

Von dpa