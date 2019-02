Wendt bleibt Borussia Mönchengladbach bis 2020 erhalten

Düsseldorf (dpa) - Borussia Mönchengladbach und Oscar Wendt gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, hat sich der am Ende dieser Saison auslaufende Vertrag mit dem 33 Jahre alten Linksverteidiger bis Juni 2020 verlängert. Diese Regelung trat nach dem 25. Pflichtspiel von Wendt für die Borussia in der laufenden Spielzeit vertragsgemäß in Kraft.

Von dpa