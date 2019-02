Stromschlag verletzt Männer bei Bauarbeiten an Bahnstrecke

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Bielefeld haben vier Männer einen Stromschlag erlitten. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Die Mitarbeiter mehrerer Firmen waren am Bahnhof Brake an einem gesperrten Bahnsteig damit beschäftigt, Lärmschutzwände aufzubauen und Lichtmasten zu setzen, als der Unfall am Montagabend passierte. Zu dem Stromschlag kam es, als ein Lichtmast gegen die Oberleitung stieß. Einer der Arbeiter wurden besonders schwer verletzt.

Von dpa