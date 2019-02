Hochtief baut neue Zentrale in Essen

Essen (dpa/lnw) - Der mehrheitlich zum spanischen Bauunternehmen ACS gehörende Hochtief-Konzern baut eine neue Unternehmenszentrale in Essen. Das teilte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» darüber berichtet. «Der Neubau unserer Zentrale am historischen Firmensitz ist ein klares Bekenntnis zum Standort Essen und ein Signal nach innen und außen», zitierte die Zeitung Hochtief-Chef Marcelino Fernandez Verdes.