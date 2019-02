Krankenkassen: Ende im Streit um Sanitäter-Ausbildungskosten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Streit um die Ausbildungskosten von Notfallsanitätern ist nach Verbandsangaben beendet. Drei Klagen gegen Kommunen würden zurück genommen, teilte der Verband der Ersatzkassen (VdEK) am Dienstag mit. «Die gesetzlichen Krankenkassen ziehen damit die Konsequenzen aus einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts in Schleswig-Holstein und einem Gutachten des NRW-Gesundheitsministeriums», sagte der NRW-Chef des VdEK, Dirk Ruiss, der Mitteilung zufolge. Wie schon bisher würden die Kassen die Kosten übernehmen - allerdings ohne in Gesprächen mit den Kommunen über die Bedarfsplanung ihre Vorbehalte zu nennen.

Von dpa