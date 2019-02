Nach Brand mit zwei Toten: Polizei fahndet nach 35-Jähriger

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einem Feuer mit zwei Toten in Dortmund fahndet die Polizei nach einer 35-Jährigen. Bei dem Brand Anfang des Jahres in einem Einfamilienhaus waren eine 84-Jährige und ihr 51 Jahre alter Sohn durch Rauchvergiftungen ums Leben gekommen. Die gesuchte Frau soll seit einigen Wochen vor dem Feuer in dem Haus gelebt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Von dpa