An gleicher Stelle war bereits eine Messehalle 2016 völlig niedergebrannt und anschließend neu gebaut worden: Am vergangenen Donnerstag war dann auch der Neubau in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte mehrere Tage gebraucht, um die Flammen zu löschen. Das Feuer war in einem als Möbellager untervermieteten Bereich der Halle ausgebrochen.