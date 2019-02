Prozess gegen mutmaßlichen Düsseldorfer Frauenmörder startet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein halbes Jahr nach dem Mord an einer 36-jährigen Düsseldorferin auf offener Straße muss sich der mutmaßliche Täter vor Gericht verantworten. Der Prozess werde in zwei Wochen beginnen, teilte das Landgericht am Dienstag mit. Laut Anklage hat der Beschuldigte mit einem Messer von hinten auf die Frau eingestochen. Das Opfer erlitt 27 Stich- und Schnittverletzungen. Drei der Verletzungen, darunter ein Stich ins Herz, waren tödlich.

Von dpa