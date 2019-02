Vergiftete Pausenbrote: Lebenslange Haft gefordert

Zwei der Opfer sind schwer nierenkrank, ein dritter Kollege liegt mit einem nicht heilbaren Hirnschaden im Wachkoma. «Der Versuch des Mordes liegt in diesem Fall sehr nah am Tod», sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer.

Am Donnerstag tragen die Verteidiger ihr Plädoyer vor. Ein Urteil will das Landgericht am 7. März fällen.