Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung stellt die Entwicklung des Verkehrsunfallgeschehens in Nordrhein-Westfalen vor. Die aktuellen Zahlen für das Jahr 2018 will NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) heute in Düsseldorf vorlegen.

Abgezeichnet hat sich bereits ein Anstieg der Unfälle mit Radfahrern. Zumindest war dies aus mehreren Städten gemeldet worden. Seit Jahren steigend ist die Zahl der Fälle von Fahrerflucht.

Die Zahl der Unfalltoten war dagegen 2017 im Vergleich zum Vorjahr auf um 40 auf insgesamt 484 Menschen gesunken, den niedrigsten Wert seit vier Jahren. Die Zahl der Schwerverletzten war ebenfalls zurückgegangen, obwohl die Zahl der Verkehrsunfälle auf 653 000 gestiegen war.