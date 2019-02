Hochhaus nach Brand evakuiert: sieben Verletzte

Sankt Augustin (dpa/lnw) - Wegen eines Wohnungsbrandes im neunten Stock eines Hochhauses sind in Sankt Augustin rund 150 Bewohner in Sicherheit gebracht worden. Sieben Menschen erlitten bei dem Feuer am Dienstagabend leichte Verletzungen, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen waren in einer Wohnung ausgebrochen, deren Bewohnerin eine Kunststoffkanne auf einer heißen Kochplatte stehen lassen hatte. Das löste ein Feuer in der Küche aus, wie die Polizei unter Berufung auf die Frau mitteilte. Dieses griff auf die gesamte Wohnung über.

