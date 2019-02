Neuer Chef des Jugendherbergswerk will jüngeres Image

Bielefeld (dpa) - Der neue Geschäftsführer des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) will das Image seines Verbandes einer Verjüngungskur unterziehen. «Wir müssen den Wandel, den wir durchmachen auch kommunizieren und gleichzeitig die Marke Jugendherberge mit den Werten, für die wir ohnehin schon stehen, in eine neue Zeit transportieren», sagte Julian Schmitz am Mittwoch in Bielefeld bei der Jahrespressekonferenz des DJH. Der 34-Jährige Tourismusexperte ist Nachfolger von Bernd Dohn, der mehr als 25 Jahre lang als Hauptgeschäftsführer an der Spitze des mitgliederstarken Verbandes stand.

Von dpa