Alltours: Gewinnrückgang wegen Insolvenz von Air Berlin

Düsseldorf (dpa) - Vor allem wegen der Insolvenzen der Fluggesellschaften Air Berlin und Niki ist der Gewinn der Düsseldorfer Alltours-Gruppe um ein Drittel eingebrochen. Das Vorsteuerergebnis ging im per Oktober zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2017/18 auf 42 Millionen Euro zurück nach 63 Millionen Euro im Vorjahr. Grund seien vor allem hohe Kosten für die Umbuchung von betroffenen Passagieren der Airlines gewesen, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa