Razzia nach versuchtem Tötungsdelikt: Drei Festnahmen

Hagen (dpa/lnw) - Fünf Monate nach der versuchten Tötung eines 42-Jährigen in Hagen hat die Polizei bei einer Razzia drei mutmaßliche Rocker festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam ein 44-Jähriger in Untersuchungshaft. Die beiden anderen Männer wurden nach Aufnahme ihrer Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Spezialeinheiten der Polizei hatten am Dienstag vier Wohnungen in Hagen durchsucht.

Von dpa