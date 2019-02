Umweltschützer: Gründung eines Nationalparks Senne

Düsseldorf (dpa/lnw) - Umweltverbände in Nordrhein-Westfalen protestieren gegen die Streichung der Option eines Nationalparks Senne aus dem Landesentwicklungsplan (LEP). Das widerspreche den Wünschen vieler Bürger, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung des BUND, NABU und der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU). Die schwarz-gelbe Landesregierung werfe damit einen über Jahre erarbeiteten Kompromiss «über den Haufen».

Von dpa