84-Jähriger tötet aus Verzweiflung demenzkranke Ehefrau

Köln (dpa/lnw) – Ein 84-Jähriger, der 2017 in einem tragischen Fall seine Alzheimer-kranke Ehefrau getötet hat, muss nicht ins Gefängnis. Das Landgericht Köln verurteilte den Mann am Mittwoch wegen Totschlags in einem minder schweren Fall zu zwei Jahren Gefängnis und setzte die Strafe zur Bewährung aus. Damit entsprachen die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Von dpa