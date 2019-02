Diebe stehlen Dienstfahrräder der Polizei

Dortmund (dpa/lnw) - Mit dem mutmaßlichen Diebstahl zweier Polizei-Dienstfahrräder sind ein 34-Jähriger und seine 21-jährige Komplizin an die Falschen geraten. Die beiden Verdächtigen sollen am Dienstag in der Innenstadt von Dortmund die Räder von zwei Beamtinnen der Fahrradstaffel geklaut haben. Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, führten die Aussagen aufmerksamer Zeugen jedoch auf die Spur der Tatverdächtigen. In der Wohnung des 34-Jährigen stieß die Polizei auf weitere Fahrräder unbekannter Herkunft. Ob es sich dabei um Diebesgut handelt, werde nun ermittelt.

Von dpa