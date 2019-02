A3 nach schwerem Unfall mit Gefahrguttransporter gesperrt

Hilden (dpa/lnw) - Ein schwerer Unfall mit einem Gefahrguttransporter hat am Mittwochmittag auf der Autobahn 3 am Kreuz Hilden zu einer stundenlangen Sperrung in Richtung Oberhausen geführt. Nach ersten Erkenntnissen war der Lastwagen mit 25 000 Litern einer entzündlichen Chemikalie beladen. Der Gefahrguttransporter sei auf einen weiteren Lkw aufgefahren, der nach einem Unfall auf der Strecke stand, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei die Schutzhülle des Tanks eingerissen. Es habe aber keine Gefahr durch austretende Stoffe bestanden.

Von dpa