Frühlingsgefühle im Februar: Gleich zweimal 21 Grad gemessen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Menschen in NRW haben einen frühlingshaft warmen Februar-Tag hinter sich. Der Deutsche Wetterdienst vermeldete am Abend Temperaturen, die den Rekordwerten für Februar sehr nahe kamen. An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn seien am Mittwoch jeweils 21 Grad gemessen worden, sagte ein DWD-Meteorologe. An diesen beiden Stationen sei es im Februar seit Beginn der Messungen noch nie so warm gewesen. Ein genereller NRW-Rekord für diesen Monat war das allerdings nicht. Beispielsweise in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) waren an einem Februar-Tag im Jahr 1990 21,4 Grad gemessen worden. Der bundesweite Rekord stammt vom 26. Februar 1900 - damals war es in Jena 32,1 Grad warm.

Von dpa