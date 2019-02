Unitymedia erhöht Wachstumstempo

Köln (dpa/lhe) - Dank hoher Nachfrage nach schnellem Internet hat der regionale Kabelnetzbetreiber Unitymedia sein Wachstumstempo beschleunigt. Der Umsatz sei 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Firma am Donnerstag in Köln mit. 2017 hatte das Plus noch bei 4 Prozent gelegen. Zum Gewinn wurden keine Angaben gemacht. Unitymedia, die Deutschland-Tochter des britischen Konzerns Liberty Global, ist zwar nur in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg tätig, in diesen Regionen aber sehr stark.

Von dpa