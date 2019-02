Velbert (dpa/lnw) - Die Polizei in Velbert bei Essen fahndet nach einem mutmaßlichen Kindesentführer. Es seien zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die geprüft würden, sagte eine Polizeisprecherin in Mettmann am Donnerstag. Der Mann soll einen zehnjährigen Jungen auf dem Schulweg angesprochen und in sein Auto gelockt haben.

Von dpa