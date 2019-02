Zollhund Luke erschnüffelte 745 000 Euro Bargeld

Düsseldorf (dpa/lnw) - Von wegen, Geld stinkt nicht: Zollhund Luke hat am Düsseldorfer Flughafen in seinem ersten Dienstjahr bereits Bargeld im Wert von 745 000 Euro erschnüffelt. «Die Währungen riechen sogar unterschiedlich - abhängig von Druckfarben und Papier», sagte ein Zollsprecher am Donnerstag in Düsseldorf. Der Deutsche Schäferhund sei auf Euro, Dollar und britische Pfund spezialisiert. Seit 2007 müssen Zahlungsmittel wie Bargeld, Wertpapiere, Schecks und Edelmetalle ab einem Gesamtwert von 10 000 Euro bei Reisen außerhalb der EU angemeldet werden.

Von dpa