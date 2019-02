Solingen/Herne (dpa/lnw) - Mit Elektrobussen will das Land NRW den Öffentlichen Personennahverkehr sauberer machen. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) teilte am Donnerstag mit, dass das Verkehrsministerium die Anschaffung von 32 batteriebetriebenen Oberleitungsbussen in Solingen und zwei Elektrobussen in Herne und Castrop-Rauxel fördert.

Von dpa