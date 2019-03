Sturm an Rosenmontag: Müssen große Umzüge abgesagt werden?

Essen (dpa/lnw) - Den Jecken am Rhein steht ein regnerischer und stürmischer Rosenmontag bevor - möglicherweise muss auch wieder über die Absage von traditionellen Umzügen nachgedacht werden. Tief «Bennet» werde für Windböen der Stärke acht und neun sorgen. Je nachdem, auf welchem Weg das Sturmtief übers Land ziehe, könnten die rheinischen Karnevalshochburgen betroffen sein, sagte Meteorologe Frank Balmert am Freitag. Bei solchen Windstärken würde es für die großen Rosenmontagszüge womöglich kritisch: In Düsseldorf kann der Zug nur bis Windstärke 7 stattfinden - ab Windstärke 8 müsste er abgesagt werden. In Köln gibt es keine so klare Marke. Zuletzt war der Düsseldorfer Rosenmontagszug 2016 wegen eines Sturms abgesagt worden.

Von dpa