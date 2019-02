Sturmböen an Rosenmontag erwartet

Essen (dpa/lnw) - Ausgerechnet am Rosenmontag zur Mittagszeit rechnen Meteorologen mit Sturmböen im Rheinland und im Ruhrgebiet. «Es steht zu befürchten, dass der Wind deutlich auffrischt. Die meisten Modelle gehen momentan davon aus», sagte Gerd Budilovsky vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Donnerstag. «Wenn wir Pech haben, wird Sturmstärke erreicht, im ungünstigsten Szenario auch Orkanstärke.»