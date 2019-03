Fortuna Düsseldorf überrascht von Uerdinger Stadionplänen

Die Fortuna habe am Freitag in Gesprächen mit der Stadtspitze um Oberbürgermeister Thomas Geisel ( SPD ) ihre Enttäuschung über den Prozess zum Ausdruck gebracht und noch einmal deutlich gemacht, dass das Bestreben der Fortuna, die Arena zu einer identitätsstiftenden Heimstätte zu machen, mit dieser Entscheidung einen Rückschlag erleiden würde. «Dass zwei konkurrierende Clubs gemeinsam in einem Stadion spielen, ist wirtschaftlich und sportlich nicht sinnvoll», erklärte der Fortuna-Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer.

Der KFC Uerdingen hatte am Donnerstag bestätigt, dass die Heimbegegnungen 2019/20 in Düsseldorf stattfinden sollen. Derzeit bestreiten die Krefelder ihre Heimspiele im Stadion des Zweitligisten MSV Duisburg. Die Krefelder Grotenburg erfüllt nicht die Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes.