Medien: KFC Uerdingen spielt nächste Saison in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Drittligist KFC Uerdingen wird seine Heimspiele in der kommenden Saison in der Düsseldorfer Arena austragen. Das berichteten mehrere Medien am Donnerstag. «Der KFC Uerdingen wird in der nächsten Saison seine Spiele in der Merkur-Spielarena in der Landeshauptstadt Düsseldorf absolvieren», bestätigte KFC-Geschäftsführer Frank Strüver. In der laufenden Spielzeit bestreitet der Krefelder Drittligist seine Heimpartien in Duisburg.

Von dpa