Messerattacke auf Schlafende: Angeklagter widerspricht sich

Krefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um den mutmaßlichen Mordversuch an seiner Ehefrau hat sich der Angeklagte in Widersprüche verstrickt. Zwar bestritt der 41-Jährige beim Prozessauftakt am Freitag vor dem Landgericht in Krefeld, dass er seine Frau habe töten wollen. Er habe sich - ganz im Gegenteil - mit ihr versöhnen wollen. Andererseits dankte er seinem Sohn, dass dieser eingeschritten sei, denn «vielleicht hätte ich sie sonst umgebracht». Der Angeklagte soll mit einem Teppichmesser über die schlafende Frau hergefallen sein.

Von dpa