46-Jähriger stirbt nach Schuss eines Polizisten in Solingen

Solingen (dpa/lnw) - Nach dem Schuss eines Polizisten in Solingen ist ein 46-Jähriger gestorben. Der Mann erlag nach dem Einsatz am Donnerstagabend in der Nacht seinen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Demnach waren die Beamten wegen eines Familienstreits verständigt worden. «Im Verlauf des Einsatzes musste der Kollege seine Dienstwaffe einsetzen», sagte der Sprecher. Aus Neutralitätsgründen habe die Hagener Polizei die Ermittlungen übernommen. Warum der Beamte geschossen hatte, müsse nun geklärt werden.

Von dpa