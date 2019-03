Männer retten sich vor Zusammenstoß mit Zug aus Auto

Nachrodt-Wiblingwerde (dpa/lnw) - Zwei Männer haben sich an einem Bahnübergang in Nachrodt-Wiblingwerde aus ihrem auf den Gleisen stehenden Auto gerettet, kurz bevor ein Zug darauf prallte. Der betrunkene Fahrer trug trotzdem leichte Verletzungen davon, womöglich einen Schock, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Der Mann bog auf dem Bahnübergang versehentlich auf die Gleise ab und konnte sein Auto von dort nicht mehr rechtzeitig wegfahren. Die beiden Insassen verließen deshalb so schnell wie möglich das Fahrzeug und mussten mit ansehen, wie der Zug mit dem Fahrzeug zusammenstieß. An beiden entstanden große Schäden. Die Zugpassagiere wurden mit Taxis weiter transportiert.

Von dpa