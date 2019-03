Skifahren oder Wandern: Hierhin können Karnevalsmuffel fliehen

Karnevalswochenende

Das bunteste Wochenende des Jahres wartet: Mit der heutigen Weiberfastnacht fällt der Startschuss für den Straßenkarneval, der auf seinen Höhepunkt am Rosenmontag zuläuft. Wer zieht wann und wo? Die große Übersicht mit allen Karnevalsumzügen im Münsterland finden Sie auf einer Sonderseite in den Westfälischen Nachrichten. Mit dabei: der heutige Altweiber-Umzug in Billerbeck, der um 10.30 Uhr startet. Und natürlich die Großen: Osnabrück feiert den Ossensamstag mit einem Umzug ab 14 Uhr. In Schöppingen, Greven und Gronau setzten sich die Züge der Karnevalisten am Sonntag um 13.11 Uhr in Gang, in Borghorst geht es um 14.11 Uhr los. Der Rosenmontagsumzug in Münster geht um 12.11 Uhr am Schlossplatz auf die Strecke.