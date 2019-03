Skifahren oder Wandern: Karnevalsmuffel fliehen

Schmallenberg (dpa/lnw) - Karnevalsmuffel können auf den Skipisten im Sauerland und den Wanderwegen in der Eifel in diesem Jahr auf besonders viele niederländische Touristen treffen. Die sogenannten Krokusferien fallen mit dem Karnevalswochenende zusammen, wie ein Sprecher des Vereins Tourismus Sauerland in Schmallenberg sagte. Rückmeldungen aus mehreren Orten zufolge seien viele Buchungen für Hotelzimmer und Ferienwohnungen eingegangen.

Von dpa