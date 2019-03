Zahl der Hauptschüler in NRW weiter stark rückläufig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Hauptschüler in Nordrhein-Westfalen geht weiter stark zurück. Allein im laufenden Schuljahr verloren die Hauptschulen mehr als 9200 Schüler, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Das sind fast 13 Prozent weniger als im Schuljahr 2017/18. Derzeit besuchen nach Angaben des Landesamts noch gut 62 800 Schülerinnen und Schüler in NRW eine Hauptschule - 71 Prozent weniger als noch vor zehn Jahren.