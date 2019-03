«Grüffelo»-Erfinder erwägt britische Staatsbürgerschaft

Köln (dpa) - Der in London lebende Kinderbuch-Illustrator Axel Scheffler («Der Grüffelo») erwägt die Beantragung der britischen Staatsbürgerschaft - wegen des Brexits. «Um mir Unabhängigkeit zu bewahren», sagte der 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Köln. «Weil der britischen Regierung nicht zu trauen ist, wenn sie sagt: «Ihr könnt alle bleiben».» Allerdings komme dies für ihn nur infrage, wenn er seine deutsche Staatsbürgerschaft behalten könne. «Ich möchte weiter EU-Bürger bleiben», sagte Scheffler, der den Brexit vehement ablehnt. Der gebürtige Hamburger wohnt seit den 1980er Jahren in England.

Von dpa