31-Jährige erstickt: Lebensgefährte verhaftet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine 31-jährige Frau ist in ihrer Wohnung in Düsseldorf erstickt worden. Zweieinhalb Wochen nach der Tat sei gegen ihren Lebensgefährten Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Der 39-Jährige bestreite die Vorwürfe. In der Beziehung des Paares soll es schon früher zu Gewaltausbrüchen gekommen sein. Beide Deutschen waren als Drogenkonsumenten bekannt.

Von dpa