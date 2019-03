Chemikalie aus BASF-Stammwerk in den Rhein ausgelaufen

Ludwigshafen (dpa/lnw) - Aus dem BASF-Stammwerk in Ludwigshafen ist nach Angaben des Unternehmens eine Chemikalie in den Rhein ausgelaufen. Das sogenannte Trimethylcyclohexylammoniumhydroxid sei in erhöhten Konzentrationen seit dem vergangenen Montag im Auslauf der Kläranlage gemessen worden, teilte der Chemieriese am Freitag mit. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium habe vorsorglich die Rhein-Anlieger wie Nordrhein-Westfalen unterrichtet.

Von dpa