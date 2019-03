Leverkusen weiter ohne Lars Bender und Bellarabi

Knapp eine Woche nach dem unglücklichen 2:3 in Dortmund, mit dem eine Serie von zuvor vier Liga-Siegen zu Ende ging, will die Werkself gegen Freiburg zurück in die Erfolgsspur. «Beide Mannschaften haben eine unterschiedliche Spielphilosophie. Das wird sehr interessant», sagte Bosz .

Die Vertragsverlängerung seines Freiburger Kollegen Christian Streich vor wenigen Tagen nötigt Bosz Respekt ab: «Dass ein Trainer so lange bei einem Verein ist, ist schon etwas Besonderes.» Streich hat sein Amt seit Dezember 2011 inne und ist damit dienstältester Trainer der Bundesliga.