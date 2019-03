Gepfändeter Mops: Züchterin kritisiert Stadt Ahlen

Ahlen (dpa/lnw) - Nach der Pfändung einer Mops-Dame und deren Verkauf bei Ebay nimmt die Kritik am Vorgehen der westfälischen Stadt Ahlen zu. «So etwas habe ich in meinen 16 Jahren als Mops-Züchterin noch nie erlebt, ein unglaubliches Verhalten», sagte Uschi Dukowski am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Tier sei auch ihr von einem Vollzugsbeamten der Stadt angeboten worden. «Ich habe aber auf den Fotos sofort gesehen, dass mit den Augen etwas nicht stimmt.»

Von dpa