Bochum (dpa/lnw) - Nach einem Banküberfall in Bochum und der Flucht mit einem roten Pizza-Auto hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 37-Jährige sei in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler am Freitag mit. Nach einem 45-Jährigen werde noch gesucht.

Von dpa