U-Bahn-Unfall in Essen: Junge nicht mehr in Lebensgefahr

Essen (dpa/lnw) - Nach dem schweren U-Bahn-Unfall in Essen Anfang Februar ist der verletzte 13-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Freitag mit. «Ärzte und Pflegekräfte bemühen sich aber weiter, seinen augenblicklichen Zustand zu verbessern», hieß es in der Mitteilung.