Kapitän Reus kehrt gegen FC Augsburg in BVB-Startelf zurück

Augsburg (dpa) - Fußball-Nationalspieler Marco Reus kehrt nach seiner gut dreiwöchigen Verletzungspause in die Startelf von Tabellenführer Borussia Dortmund zurück. Der 29 Jahre alte Offensivspieler steht am Freitagabend in der Anfangsformation des BVB für die Auswärtspartie in der Bundesliga beim FC Augsburg. Für ihn sitzt gegen den Liga-15. zunächst der spanische Angreifer Paco Alcácer auf der Bank.

Von dpa