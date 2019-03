Jugendliche von Straßenbahn erfasst

Dortmund (dpa/lnw) - Eine Jugendliche ist in Dortmund von einer Straßenbahn angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge überquerte die 15-Jährige am frühen Freitagnachmittag einen Bahnsteig und übersah dabei vermutlich das kommende Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß mit der Straßenbahn wurde die Dortmunderin gegen ein Geländer geschleudert, wie die Beamten mitteilten. Ein Krankenwagen brachte die Jugendliche in ein Krankenhaus, es bestand Lebensgefahr. Die 35 Jahre alte Fahrerin der Straßenbahn erlitt einen Schock.

Von dpa