Bewaffneter überfällt Bankfiliale: Kundin erleidet Schock

Bergkamen (dpa/lnw) - Ein Mann hat mit einer Pistole eine Postbankfiliale in Bergkamen (Kreis Unna) überfallen. Der Räuber bedrohte am Freitagnachmittag mit der Waffe einen Mitarbeiter und forderte Geld, wie die Polizei mitteilte. Schließlich griff er in eine offene Schublade und stahl eine unbekannte Menge Geld. Danach lief der Täter weg. Zunächst konnte die Polizei den Mann nicht finden. Eine Kundin, die den Überfall beobachtet hatte, erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden.

Von dpa